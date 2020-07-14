İletişim Başkanı Altun'dan 'Ayasofya' açıklaması: 15 Temmuz dirilişimizin devamı...

"HEP SÖYLEDİK ONLAR KAÇACAK, BİZ KOVALAYACAĞIZ"

FETÖ ile mücadelede ne durumdayız?

Darbecilerin ve diğer örgüt elemanlarının adalet önünde hesap vermeleri, en ağır şekilde ceza almaları sağlandı. Bunu sağlayabilecek çok az devlet vardır bugün dünyada. FETÖ ile mücadele bugün en temelde uluslararası bir mücadeleye dönüşmüştür. Türkiye, küresel bir aktör halini aldıkça FETÖ ile mücadelemiz dünyanın her yerinde daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Hep söyledik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ve yakalayacağız. FETÖ'nün birçok sözde yöneticisini yurtdışından kıskıvrak aldı geldi devletimiz. Onlara rahat vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un, şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracağız. Bizleri itibar suikastlarıyla, tehditlerle, kumpaslarla yıldıramadılar ve yıldıramayacaklar.

"BİRÇOK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

15 Temmuz anma etkinlikleri son iki yıldır İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl nasıl bir program olacak?

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılı başında yayınlanan bir genelgeyle yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm 15 Temmuz etkinliklerinin koordinasyon ve kolaylaştırıcılık görevi Başkanlığımıza verildi. Geçtiğimiz yıl, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilk defa bu süreci yürüttük. 15 Temmuz ruhunu hakkıyla yaşatmak, idrak etmek ve geleceğe de aktarabilmek için birçok çalışma yürütülüyor.