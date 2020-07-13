Valilik duyurdu! Askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur Valiliği, 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerlerde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Testleri pozitif sonuç veren askerlerin tedavi altına alındığı açıklandı.
Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde Covid-19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.
TEDAVİ ALTINDALAR
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Covid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.
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