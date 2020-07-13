Son dakika: Van'daki tekne faciasından kötü haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberi...Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 32'ye yükseldi.
Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 32'ye yükseldi.
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