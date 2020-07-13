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Son dakika: Van'daki tekne faciasından kötü haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi...'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 32'ye yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Son dakika: Van'daki tekne faciasından kötü haber! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'daki tekne faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 32'ye yükseldi.


Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Van Gölü’nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Sayı 21’e ulaştı… SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDEN ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR! SAYI 21'E ULAŞTI…

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