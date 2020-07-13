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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan 'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Demirci'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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