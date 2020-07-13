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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre...  Merkez Karar ve (), Başkan  liderliğinde toplandı. Kritik toplantı, saat 15.50'de başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

15.50'DE BAŞLADI

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konuların ele alınması bekleniyor.

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