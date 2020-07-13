AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberine göre... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantı, saat 15.50'de başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
15.50'DE BAŞLADI
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konuların ele alınması bekleniyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSÜ ön başvuru sonuçları açıklandı!
- CHP'li İBB'ye suç duyurusu! Fatih tablosu mahkemeye taşınıyor
- İmamoğlu'nun “Metro parası kesildi" sözleri yalan çıktı
- AK Parti Ayasofya için 15 yıl önce ilk adımını atmış!
- AB'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
- "15 Temmuz Destanı" dünyaya duyurulacak
- Ayasofya’nın ibadete açılmasına geri sayım
- Ayasofya'nın ibadete açılması HDP'yi üzdü
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları