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Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 yapılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Ortaöğretim - zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamıu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) tarihleri merak ediliyor. Bugün lisans başvurularının sona erecek olmasının ardından ortaöğretim ve ön lisans adayları başvuruları bekliyor. 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 yapılacak? İşte cevaplar...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020

Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020

Sınav: 22 Kasım 2020

Sonuç: 24 Aralık 2020

2020 EKPSS NE ZAMAN?

Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020

Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020

Sınav: 11 Ekim 2020

Sonuç: 12 Kasım 2020

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman? KPSS ADAYLARI DİKKAT! BUGÜN SON... KPSS LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
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