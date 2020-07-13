Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvuru tarihi zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamıu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) tarihleri merak ediliyor. Bugün lisans başvurularının sona erecek olmasının ardından ortaöğretim ve ön lisans adayları başvuruları bekliyor. 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020