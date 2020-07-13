KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS lisans, ÖABT başvuruları bugün sona eriyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, bugün sona erecek KPSS başvuruları ve sınava dair detayları yazımızda derledik. Peki, KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman? İşte 2020 KPSS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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