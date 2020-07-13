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Haberler Galeri KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

Son dakika... KPSS lisans, ÖABT başvuruları bugün sona eriyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, bugün sona erecek KPSS başvuruları ve sınava dair detayları yazımızda derledik. Peki, KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman? İşte 2020 KPSS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 09:47
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KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS başvuruları bugün sona eriyor. 2020 yılına ilişkin KPSS lisans, ÖABT başvuruları 30 Haziran'da başlamıştı. 13 günlük başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilecek KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans mezunları için alınan başvuruların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURU BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 30 Haziran'da başlayan KPSS lisans ve ÖABT başvuruları 13 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.r internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.

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KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Lisans başvuru ücreti: Her bir oturum için 80,00 TL

2020 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi): Her bir oturum için 55,00 TL

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KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınav ücreti aşağıdaki bankalara yatırılacak: