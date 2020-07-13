Ameliyathanede sahte hemşire! Ünlü isimlerin ameliyatına da girmiş...







10 YILDIR ÇALIŞIYOR

İddiaya göre İsmail T. önce hastanenin Acıbadem'deki şubesinde 7 yıl hemşirelik yaptı. Son 3 yıl ise aynı hastanenin yeni açılan yine Üsküdar Altunizade'deki şubesinde görev yapıyor. Pek çok siyasetçi, futbolcu, ünlü ismin ameliyatlarına katılan İsmail T., imzalaması gereken ameliyathane ve sayım formlarına imza atmayarak olası bir denetimde yakayı ele vermekten her seferinde kurtuldu.









ŞİKAYET ETTİLER

Ameliyathanelerden sonra molalarda arkadaşlarıyla hemşirelik, hastaya müdahale ve tıbbi konularda yapılan konuşmalarda verdiği saçma cevaplar, şüpheleri üzerine çekmesine neden oldu. Durumdan şüphelenen hemşireler, geçtiğimiz günlerde hastane yönetimine yaptıkları başvurulardan sonuç alamayınca İsmail T.'nin hemşire diploması olmadan ve yıllardır ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparak hastaların hayatını tehlikeye attığını ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bildirdi. Yapılan şikayete rağmen İsmail T. halen hastanedeki görevine devam ediyor. Hastane yaka kartında ve bordrosunda 'hemşire' yazan İsmail T.'yi hastane yönetimine defalarca şikâyet etiklerini söyleyen diğer hemşireler, hemşirelik kongrelerinde hastaneyi temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara giden İsmail T.'yle ilgili adım atılmamasına tepki gösterdi.