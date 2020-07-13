Normalleşmenin ardından alışveriş harcaması arttı!
Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş harcamalarındaki artış yüzde 200'lere ulaştı. Harcamalar, normalleşme ile birlikte salgın öncesindeki seviyelere dönerken; giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 oranında artış gösterdi.
Normalleşme süreciyle birlikte alışveriş harcamalarındaki artış yüzde 200'lere ulaştı. Yapı Kredi'nin verilerine göre, 16 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düşerken, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın dönemine göre yüzde 37 arttı.
Harcamalar, normalleşme ile birlikte salgın öncesindeki seviyelere dönerken; giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 oranında artış gösterdi. Yine salgın dönemine kıyasla normalleşme sürecinde tüketicilerin mobilya/dekorasyon harcamalarının yüzde 76, akaryakıt harcamalarının yüzde 58, elektronik harcamalarının yüzde 39, market/ gıda harcamalarının ise yüzde 12 artığı gözlemlendi.
ALIŞVERİŞ NORMALLEŞTİ
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ise, pandemi dönemindeki anormal maske, dezenfektan gibi ürünlerin yerini ihtiyaç alışverişlerinin aldığını alışverişte de normalleşmeye geçildiğini söyledi. İnsanların alışverişlerinin büyük bölümünü hala internet üzerinden yaptıklarını dile getiren Ekmekçi, "İnternetten alışveriş yaz dönemiyle okul sürecine kadar böyle devam eder. Mağazadan bakıp internetten alma trendi de devam ediyor. Özellikle yaz döneminde tatil beldelerine kayışla birlikte online biletleme harcamaları çok ciddi arttı" dedi.
3 İŞLEMDEN BİRİ ONLİNE
Pandemi dönemindeki "evde kal" çağrıları ile birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Müşterilerimizin yaptığı her 3 işlemden 1'i internet alışverişi olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını öncesi bu oran her 5 işlemden 1'iydi. Normalleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz 1-30 Haziran tarihleri arasında; e-ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi. Ön ödemeli kartlarımız ile yapılan alışveriş harcamalarında salgın öncesine göre pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti" dedi.
TEMASSIZ PAYI KATLANDI
Pandemi döneminde temassız ödemelerin payının iki kat artış gösterdiğinin altını çizen Ülgen, "POS'a temas etmeden işlem yapabilmek, bu dönemde toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Haziranda temassız işlem adedi pandemi dönemine göre yüzde 57, temassız işlem cirosu ise yüzde 53 artış gösterdi" dedi.
Sabah
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