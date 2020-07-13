Normalleşmenin ardından alışveriş harcaması arttı!









3 İŞLEMDEN BİRİ ONLİNE

Pandemi dönemindeki "evde kal" çağrıları ile birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Müşterilerimizin yaptığı her 3 işlemden 1'i internet alışverişi olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgını öncesi bu oran her 5 işlemden 1'iydi. Normalleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz 1-30 Haziran tarihleri arasında; e-ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi. Ön ödemeli kartlarımız ile yapılan alışveriş harcamalarında salgın öncesine göre pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200'ün üzerinde büyüme gerçekleşti" dedi.



TEMASSIZ PAYI KATLANDI

Pandemi döneminde temassız ödemelerin payının iki kat artış gösterdiğinin altını çizen Ülgen, "POS'a temas etmeden işlem yapabilmek, bu dönemde toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Haziranda temassız işlem adedi pandemi dönemine göre yüzde 57, temassız işlem cirosu ise yüzde 53 artış gösterdi" dedi.

Sabah