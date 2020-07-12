Bu da yalan! Bakanlık; İBB'den herhangi bir kesinti veya tahsilat yapmamış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı bildirildi.



BAKANLIK; İBB'DEN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA TAHSİLAT YAPMAMIŞ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; yapımı üstlenilen Başakşehir-Kayaşehir metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

BAKANLIK 3 METRO HATTINI İNŞA EDİYOR, İŞLETME DEVRİ YAPILMADIĞI GEREKÇESİYLE İBB'DEN HERHANGİ BİR KESİNTİ VEYA TAHSİLAT YAPILMADI!



Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için de durumun aynı olduğunu, bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı bildirildi.

BAKANLIK; BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTININ YAPIMINI DA GERÇEKLEŞTİRİYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarının ardından hastanenin güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını da gerçekleştiriyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi; bütçesinin olmadığını iddia ederek hastane yollarını ve metro hattının yapımını gerçekleştirmedi.

İMAMOĞLU'NUN; "BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU'NUN PARASINI PEŞİN PEŞİN BİZDEN KESİYORLAR" İDDİASI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; Başakşehir-Kayaşehir metrosunun parasının peşin peşin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesildiğini iddia etti. İmamoğlu; "Parasını peşin peşin bizim ödediklerimizden keserek yapacaksınız. Yani bunun hiç kamu ahlakına, kamu hukukuna yakışır bir tarafı yok. Bu şekilde Başakşehir-Kayaşehir metro hattının sözüm ona devri alındı. Ama İstanbul halkı bilsin ki, peşin peşin parası bizden kesiliyor. Dolayısıyla bu bir sistemi yönetmek, bir çözüm üretmek değil. Bütün bu kafalar, bu anlayışlar değişmeli" iddiasında bulundu.

İBB'NİN PEŞİN KESİNTİ YAPILDIĞI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Ekrem İmamoğlu'nun; Başakşehir-Kayaşehir metrosunun parasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



PEŞİN KESİNTİ YAPILMIYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devralınan metro projelerine ilişkin peşin yapılan bir kesinti bulunmadığı öğrenildi.



Bakanlığın; projelerin tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin tahsilat başladığı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; belediyenin projesi tamamlanan ve devredilen hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilata başladığı kaydedildi.



BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ PAYININ YÜZDE 5'İ



Metro hattının bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek gerçekleştirildiği, metro gelirlerinin belediyenin olduğuna dikkat çekildi.

Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarının ne ise söz konusu maliyete bu tarihten sonrası için faiz farkı ve ek bedeller eklenmediği ifade edildi.



SABİHA GÖKÇEN-KAYNARCA METROSU VE BAKIRKÖY-KİRAZLI METROSU İÇİN 2 MİLYON 412 BİN 678 TL HARCAMA YAPILDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı üstlenilen Sabiha Gökçen-Kaynarca Metrosu ve Bakırköy-Kirazlı Metrosu için 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 412 bin 678 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı öğrenildi.



EKREM İMAMOĞLU, BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARINI YAPMAMIŞTI



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir.." denildi.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı.



BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTINI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YAPACAK



İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.



Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi. Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

İBB; ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTINDAN PARA KAZANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımını üstlenilen Başakşehir-Kayaşehir metro hattından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin para kazanacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın; Başakşehir-Kayaşehir metro hattını yapımını tamamlandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceği bildirildi. Bakanlığın; hattın gelirinden yüzde 5 alacağı, hattın gelirinin yüzde 95'inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalacağı bildirildi.



(KENAN KIRAN/SABAH)