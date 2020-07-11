11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca () 29 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Buna göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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