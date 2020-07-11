Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 29 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 27 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 2 idari yargı hakim adayı, 3 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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