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Akdeniz'de korkutan deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Akdeniz'de korkutan deprem | Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Akdenizde korkutan deprem AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

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