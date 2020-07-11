Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi
Son dakika haberine göre... Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı yurt içinde devam operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu belirtildi.
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.
GRİ LİSTEDE ÇIKTI
Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi."
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