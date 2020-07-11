11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

Son dakika haberine göre... 'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan olduğu belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
ABONE OL
Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı yurt içinde devam operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada Erzurum'da etkisiz hale getirilen teröristin gri listede olduğu belirtildi.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

GRİ LİSTEDE ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi."

Son dakika: Gri listedeki terörist Vanda etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST VAN'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tuncelide gri kategorideki terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi TUNCELİ'DE GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST FERHAT ATEŞ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınarda öldürülen 3 PKKlı gri listede aranıyordu SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: VAN GÜRPINAR'DA ÖLDÜRÜLEN 3 PKK'LI GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA