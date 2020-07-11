DEVA Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız oldu.

KARAKULLUKÇU'DAN ÇİRKİN İFADELER!

DEVA Partisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu; Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasını eleştirdi. Karakullukçu; "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Bu ayıbın meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Deniz Karakullukçu; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Karakullukçu; "Ayasofya'nın ibadete açılması, manevi duyarlılıkları istismar edip oya çevirmeye yönelik çıkarcı bir hamledir. Bu kadar. İktidarın korku içinde gerçekleştirdiği bu beyhude hareketi 'tepki çekerim' endişesiyle rasyonalize ederek bu ayıbın meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım" iddiasında bulundu.

"KÖTÜ NİYETLİ ADIM"

Deniz Karakullukçu; Ayasofya Camii'nin açılmasını kötü niyetli adım olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Medeniyetler tarihinin en önemli ortak sembollerinden olan bir kültür varlığını tek bir inancın mensuplarına mal etmek, farklı inanışlara sahip bireylerin barış içinde bir arada yaşadığı bir Türkiye hayalini zedelemeye yönelik atılmış ayrıştırıcı ve kötü niyetli bir adımdır."

"İktidarı sallantıda olan baskı rejiminin, bu ılımlı ve barışçıl yaklaşımı toplumun milliyetçi-muhafazakar kesimi önünde çarpıtarak, ülkenin gerçek sorunlarını gölgelemesine göz yummamanın yolu güçlü, ilkeli bir siyasi duruş sergilemekten geçiyor. Sindirilmeyeceğiz, susmayacağız."

FATİH SULTAN MEHMET, 1 HAZİRAN 1453 TARİHİNDE AYASOFYA'YI CAMİYE ÇEVİRDİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle birlikte Ayasofya'yı camiye çevirdi ve Ayasofya yüzyıllarca cami olarak hizmet verdi. 1 Haziran 1453 tarihinde Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı.



'KİM DEĞİŞTİRİRSE LANET OLSUN'

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindeki özel bir odada saklanan Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi de, 5.5 asırdır özenle korunuyor. Fatih'in 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinde Ayasofya'yı camiye dönüştürdüğü şu ifadelerle açıkça yer alıyor:



"İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camii'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın."

AYASOFYA TAPU SENEDİNDE DE CAMİ

1936 tarihli tapu senedinde, Ayasofya Camii'nin sahibinin Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı olduğu açıkça görünüyor. 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen tapu evrakında "57 pafta, 57 ada, 7. parselde, Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı üzerinedir" deniliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI, AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILDI

Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 1934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Danıştay 10. Dairesinin kararıyla iptal edildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, Ayasofya Camisi'nin yönetiminin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

KENAN KIRAN - SABAH