Başkan Erdoğan Millete Sesleniş canlı izle

Başkan Erdoğan Millete Sesleniş canlı izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ahaber üzerinden canlı yayınlanacak Millete Sesleniş programında Başkan Erdoğan'ın söyleyeceği her söz yakından takip ediliyor. Ayasofya'nın cami statüsü kazanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın neler söyleyeceği merak ediliyor. Peki, Başkan Erdoğan Millete Sesleniş canlı izlemek için detaylara ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz...

AYASOFYA AÇILIYOR...

Ulusa sesleniş kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI

Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya Camii'ni müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TBMM'DE AYASOFYA COŞKUSU

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

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