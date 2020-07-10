CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nden katliam! Tepkiler çığ gibi büyüdü...
Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin bir çöp konteynırına 16 ölü kediyi attığını gören ve bu anları kayda alan Esmanur Şaz, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yürek sızlatan görüntüler ardından Twitter’dan CHP’li belediyeye tepki yağdı.
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bir çöp konteynırına 16 ölü kediyi attığını gören ve bu anları kayda alan Esmanur Şaz, kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüler sosyal medyada büyük yankı topladı. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin 16 kediyi öldürüp çöp konteynırına koyduğu iddiası ardından Twitter'da #CHP'ninKediKatliamı hastagi açılarak binlerce tepki tweeti geldi.
"BU CANLARIN VEBALİNİ KİM VERECEK?"
Hayvansever Esmanur Şaz, yürekleri sızlatan videoda; "Hayvanseverler iyi bakın buraya tamam mı? Daha beş dakika önce belediye poşetleri attı, kaçtı. Hepsinin haline bakın, minikliğine küçüklüğüne bakın hepsi ölmüş. Gözü açık gidenler, kanlı gidenler. Bu hayvan şu an hayatta yaşıyor. Bu yaşayamaz yani ölmüş durumda, hayvan havasızlıktan. Bakar mısınız ya bu nedir? Bunun açıklamasını kim yapacak? Bu hayvanların vebalini kim verecek? Küçükçekmece Belediyesi bu yaptığın ne senin ya? Bunlar ne? Bu canların vebalini kim verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Damla Kaya/SABAH
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