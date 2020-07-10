Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi
- Fatih'in Vakfiyesi nedir?
- Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti
- Dışişlerinden UNESCO'ya tepki
- Ayasofya açıldı Meral Akşener gündem oldu
- KKTC'den Ayasofya açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa mesajı
- Vaka sayısı 12 milyon 500 bini aştı
- İşte Fatih Sultan Mehmed'in sırrı
- Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...