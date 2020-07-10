10 Temmuz 2020, Cuma
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kent için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, , , ve çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde cumartesi öğleyin yerel kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda cumartesi görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle itibarıyla Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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