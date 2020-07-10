CHP'li belediye ağaçları kesti vatandaş isyan etti!
CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, AK Parti döneminde dikilen onlarca meyve ağacını kaldırımı işgal ettikleri gerekçesiyle kesti. Kaldırım yapacağız bahanesiyle ağaçları kesen belediyeye vatandaşlar tepki gösterdi.
CHP'Lİ Küçükçekmece Belediyesi, AK Parti döneminde dikilen onlarca meyve ağacını kaldırımı işgal ettikleri gerekçesiyle kesmesi vatandaşları isyan ettirdi. Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde dün sabah kaldırım kenarlarındaki ağaçla- rın kesildiğini gören vatandaşlar kesim işlemi yapan Küçükçekmece personeline engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Kesilen ağaçlar kamyonete yüklenip götürüldü. Belediyeye tepki gösteren Mahallelilerden Sinan Ergün, "Sabah işe gitmek için evden çıkınca baktım herkes sokağa çıkmış. Ne olduğunu sorunca mahalleden komşularımız 'dalında meyve olan ağaçları bizim rızamız onayımız alınmadan kesmeye çalışıyorlar' dedi. Ben yetkiliye neden ağaçlarımızı kesiyorsunuz diye sordum. O da bana 'Sanki insan kesiyoruz. Alt tarafı ağaçları kesiyoruz. Kaldırımları değiştireceğiz. Bu ağaçlar kaldırımı işgal ediyor. Bunların burada durması zaten gereksiz" dedi. Ardından da kaşla göz arasında dallarında meyve olan ağaçları makine ile kökünden kesip götürdüler" ifadelerini kullandı.
SU ZAMMI YENİDEN MECLİS'E GELİYOR
İBB Meclisi'nin Pazartesi günü toplantısında İSKİ Genel Kurulu da gerçekleşecek. Pandemi döneminde İGDAŞ ile kesilen faturalar üzerinden vurgun yaptığı ortaya çıkan İSKİ'nin, 28 Kasım 2019'da istediği su zammı bir kez daha gündeme gelecek. İstanbul'un köylerinde yaşayan vatandaşların su kullanım ücretini 1 buçuk TL'den 6 TL'ye çıkaran CHP'li İBB yönetimi, AK Parti grubunun yoğun mücadelesinin sonucu köylerdeki vatandaşlar ile tarımı ve hayvancılığı desteklemek amaçlı tekrar görüşmek üzere gündemine tekrar almak zorunda kaldı.
Sabah
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