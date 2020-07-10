CHP'li belediye işten çıkarmıştı! AK Parti sahip çıktı...







'İŞE GİDİYORUM DİYEBİLECEĞİM"

Çaresiz babanın yardım çığlığını ise Yüreğir İlçesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir duydu. Belediye personeline talimat veren Kocaispir, Özmen'in Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne girişini yaptırdı. Bugün işbaşı yapacak olan Halil Özmen, tekrar işe kavuşmanın büyük sevincini yaşadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Halil Özmen, "Düzenli bir işim oldu. Çok mutluyum. Artık çocuklarımın işsiz bir babaları yok. Borçlarımı en kısa sürede kapatacağım Herhangi bir şey için evden çıkarken, 6 yaşındaki kızım Yıldız 'baba nereye gidiyorsun' diye sorardı. Bense cevap veremezdim. Artık Yıldız'a, 'işe gidiyorum kızım' diyeceğim" diye konuştu.

Sabah