FETÖ'cü hainler şehit etmişti! Babası konuştu: Bu vatan için bir Halil gider bin Halil gelir
FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi sırasında şehit ettiği 15 yaşındaki Halil İbrahim’in babası Bahaddin Yıldırım: Dört koca yıl büyük bir eksiklikle geçti. Bir Halil İbrahim gider, bin Halil İbrahim gelir
Hain FETÖ'cüler darbe girişimi sırasında küçük-büyük, kadın-çocuk demeden haince sıktılar kurşunlarını. İşte o karanlık gecenin en küçük şehitlerinden biri de 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'dı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a göç eden Yıdırım ailesinin 5 çocuğundan Halil İbrahim, 15 Temmuz gecesi Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gitmişti.
Çevik Kuvvet binasına yaklaştıklarında bir hainin sıktığı kurşun, başına isabet etti. Halil İbrahim, şehit düşmeden ailesi 5 organını bağışlayarak, insanlık dersi verdi. Halil İbrahim, Edirnekapı'da 15 Temmuz Şehitliği'nde toprağa verildi. Baba Bahaddin, anne Gazal, büyük kızları Tuğba (20), ikizler Kübra (16), Mustafa (16) ve Muhammet Talha (7) şehitleriyle hem gurur duyuyor hem de ona duydukları büyük özlemi taşıyorlar.
Baba Bahaddin Yıldırım, "Dört koca yıl büyük bir eksiklikle geçti. Yüreğimizi de gömdük Halil İbrahim ile. Onunla mezarı başında konuşuyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Halil İbrahim yaşasaydı şimdi genç bir delikanlı olacaktı. Hayalleri gitti. Bizim de hayallerimiz gitti. Bu vatan için diğer evlatlarımı da yetiştiriyorum . Bir Halil İbrahim gider, bin Halil İbrahim gelir" dedi.
Sabah
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