11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bakan Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı

Bakanı Ziya Selçuk, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerinin tatilde soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp, puan toplayabilecekleri uygulama hazırladıklarını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Bakan Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerimizi buraya alalım. Onlara tatilde her gün 4 dersten 10'ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladık. Android ve iOS cihazlarından 'Tabii' uygulamasını indirebilirsiniz" dedi.

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