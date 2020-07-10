Bakan Selçuk'tan 'Tabii' uygulaması paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerimizi buraya alalım. Onlara tatilde her gün 4 dersten 10'ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladık. Android ve iOS cihazlarından 'Tabii' uygulamasını indirebilirsiniz" dedi.