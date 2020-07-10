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Son dakika: Bakan Akar Ukrayna’da askeri törenle karşılandı

Son dakika haberine göre , dün geldiği ’nın başkenti Kiev’de resmi temaslarını sürdürüyor. , mevkidaşı tarafından karşılandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Bakan Akar Ukrayna’da askeri törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran tarafından resmi törenle karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki heyet, törenin ardından Savunma Bakanlığı'nın içinde yer alan Ukrayna'nın Koruyucuları Anıtı'nı ziyaret etti. Akar ve Tiran, ülkenin doğusundaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına burada çiçek bıraktı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı İgor Pedraşka ile görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelecek.



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