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Dünyaca ünlü eseri satacaklardı! İstanbul Sultanbeyli'de flaş operasyon

İstanbul'da kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere güvenlik güçleri tarafından operasyon yapıldı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Sultanbeyli’den dünyaca ünlü ressam Raffaello’e ait ‘’ isimli tabloyu satmaya çalışan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Dünyaca ünlü eseri satacaklardı! İstanbul Sultanbeyli'de flaş operasyon

İstanbul Emniyeti Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü saat 16:00 sıralarında 2 şahsın ellerinde bulunan tarihi eser tabloları satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine ekipler harekete geçti ve operasyon düzenlendi.

Ümraniye'de yapılan operasyon neticesinde; dünyaca ünlü ressam Raffaello'e ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' isimli tablo ele geçirildi. Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan Salih D. (39) ve Turan D. (53) isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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