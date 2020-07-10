Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı
Adana’da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti yasa dışı bahis oynatan 38 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'nun Ayasofya sessizliği
- Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
- Ayasofya açıldı Meral Akşener gündem oldu
- Ayasofya'nın ibadete açılmasını A Haber'de değerlendirdi
- Lütfü Türkkan'ın kızı rezil olunca hesabı kapattı
- 24 Temmuz'un sırrı ortaya çıktı
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Meteorolojiden sağanak uyarısı
- Dünya basını Ayasofya'yı konuştu
- Dışişlerinden UNESCO'ya tepki
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?
- Son dakika: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya camii imamı kim olacak?
- Danıştay Ayasofya kararı son dakika! Ayasofya camii oldu mu? Ayasofya ibadete açıldı mı?
- iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü mü?
- Son dakika: Ayasofya kararı saat kaçta açıklanacak? Danıştay Ayasofya kararı ne oldu?
- TOKİ Kırşehir kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kırşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama
- BEDAŞ AYEDAŞ elektrik arıza kesintisi: 10 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
- Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
- TOKİ Gaziantep İslahiye Nurdağı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama
- Son dakika: Ayasofya kararı açıklandı mı? Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya kararı son durum nedir?
- BİM haftanın ürünleri! 10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte cuma indirimleri...