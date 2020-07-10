Adana’da yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti yasa dışı bahis oynatan 38 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





