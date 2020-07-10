AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan Ayasofya mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Danıştay 10. Dairesi, "Ayasofya camidir" dedi mesajını paylaşarak, "Ayasofya; Fetihtir, Fatih'tir, İstanbul'dur! Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti, milletimizin arzusu gerçek oluyor. 86 yıllık hasret bitti, şükürler olsun Ya Rabbi" paylaşımını yaptı.
Twitter'dan Danıştay'ın ayasofya kararı sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak önemli mesaj verdi.
"AYASOFYA; FETİHTİR, FATİH'TİR, İSTANBUL'DUR"
Şenocak, "Danıştay 10. Dairesi, "Ayasofya camidir" dedi mesajını paylaşarak, "Ayasofya; Fetihtir, Fatih'tir, İstanbul'dur! Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti, milletimizin arzusu gerçek oluyor. 86 yıllık hasret bitti, şükürler olsun Ya Rabbi" paylaşımını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili, "Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır." dedi.
Bakan Pakdemirli, Tokat'taki bir otelde gerçekleştirilen Sektör Buluşması Toplantısı'nda, Danıştayın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönünde karar aldığını söyledi.
Ayasofya'nın müze olması yönündeki 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini dile getiren Pakdemirli, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
İşte Danıştay'ın o kararı...
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili verdiği kararın ayrıntıları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı 2020/2595 no'lu karar tam 19 sayfa… Karar, oy birliği ile 'Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin başvurusu üzerine alındı.
Kararın sonuç bölümünde şunların kaydedilmesi dikkat çekti: "Dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde; Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu,
Ayasofya'nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu,
Vakıf senedinin, hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu,
Devletin, vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu, kuşkusuzdur.
Bu durumda, Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."
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