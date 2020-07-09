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Son dakika: Tokat'ta FETÖ operasyonu

'ta, /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Tokat'ta FETÖ operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Tokat yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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