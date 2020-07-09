Son dakika: Tokat'ta FETÖ operasyonu
Tokat'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Tokat yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, 2'si muvazzaf asker 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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