Milyonlarca doları FETÖ'ye böyle kaçırmışlar!
FETÖ'nün önde gelen isimlerinden ve en önemli finansörlerinden olan, örgütte "Kervancı Ali" lakabıyla bilinen Ali Katırcıoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporları, Türkiye'den FETÖ'ye kaçırdığı paraları gün yüzüne çıkardı. Raporlarda, kendileri de yurtdışına kaçan Katırcıoğlu ailesinin, bir günde milyonlarca doları Güney Afrika ve ABD'deki hesaplarına geçirdiği gözler önüne serildi
FETÖ'nün finans merkezi Kaynak Holding ortaklarından olan Ali Katırcıoğlu'nun sahibi olduğu maden, enerji, elektrik ve yapı alanında faaliyet gösteren şirketlerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla kayyum atandı. Katırcıoğlu ile eşi Necla, oğulları Mustafa Talat ve Abdullah Katırcıoğlu ve torunlarından bazıları yurtdışına kaçtı. Kızı Fatma Nuray Demircan, damadı Mehmet Demircan ile şirket ortağı ve yöneticisi toplam 8 kişiye FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları firari ailenin kaçırdığı malları gün yüzüne çıkardı. İşte MASAK raporundaki çarpıcı tespitlerden bazıları;
2015'te toplamda 18 milyon dolar Ali Katırcıoğlu hesabından Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun Güney Afrika'daki bir banka hesabına tek işlemde gönderildi.
FETÖ'nün illegal montaj tapelerini hazırlayan ABD New Jersey'deki Everest Production'a 16 Temmuz 2012'de 1.5 milyon dolar para transferi yapıldı.
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