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Son dakika: Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, kağıt, iskambil...

? Kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kalkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele döneminin ardında normalleşme takvimi 1 Haziran'da açıklanmıştı. Kahvehaneler ve çay ocaklarının açılış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Okey, kağıt, iskambil...

? ? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da açıklanan kararlar neticesinde kahvehaneler ve çay ocakları uyulması gereken kurallar çerçevesinde açılmıştı. Kahvehanelerde oyun oynamanın ne zaman serbest olacağı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.

Kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Oyunların temas gerektirmesi nedeni ile koronavirüs salgını sürecinde yasağın devam etmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

TESK'TEN İZİN TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

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