Sağlık Bakanı Koca'dan 'Sakarya' açıklaması: Sağlık durumu ağır olan yaralımız ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.





