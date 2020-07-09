09 Temmuz 2020, Perşembe
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Sakarya' açıklaması: Sağlık durumu ağır olan yaralımız ameliyata alındı

, 'da yüklü kamyonda meydana gelen patlamayla ilgili, "Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Sakarya' açıklaması: Sağlık durumu ağır olan yaralımız ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.

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