Sağlık Bakanı Koca'dan 'Sakarya' açıklaması: Sağlık durumu ağır olan yaralımız ameliyata alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda meydana gelen patlamayla ilgili, "Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" dedi.
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