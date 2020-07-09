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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlama hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Sakarya'daki patlama için bölgeye giden , önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu patlama için "Kimin ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlama hakkında açıklama

Gerçekleşen ikinci patlamanın ardından yeniden Sakarya'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Kimin ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakaryadan açıklamalarda bulundu İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU SAKARYA'DAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Özellikle bu konularda uzman, patlayıcı maddeleri imha timlerimiz var. Onlar geldi. 15 tonluk bir patlayıcının taşınmasını değerlendirdiler. Ormana yakın bir alandan daha uzağa, daha emniyetli bir alana taşınmak istendi. 1 buçuk tonluk patlayıcının taşınması yapılıyordu. Bizi ve memleketimizi üzen bir hadise ile karşı karşıya kaldı. 12 yaralı vardı. Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Aracı süren şoförümüz ve 2 jandarmada kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

Can ve mal güvenliği açısından tüzük açısından neler yapılabileceğini değerlendirmelerle ortaya koyduk. Çalışma izninin önce askıya alınması ve iptal edilmesi gerçekleştirilecek. Buranın imar izni iptal edilecek.

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