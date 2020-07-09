Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Sakarya'daki patlama hakkında açıklama
Son dakika haberleri... Sakarya'daki patlama için bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu patlama için "Kimin ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir" dedi.
Gerçekleşen ikinci patlamanın ardından yeniden Sakarya'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Kimin ihmali söz konusuysa gereği yerine getirilecektir" şeklinde konuştu.
İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Özellikle bu konularda uzman, patlayıcı maddeleri imha timlerimiz var. Onlar geldi. 15 tonluk bir patlayıcının taşınmasını değerlendirdiler. Ormana yakın bir alandan daha uzağa, daha emniyetli bir alana taşınmak istendi. 1 buçuk tonluk patlayıcının taşınması yapılıyordu. Bizi ve memleketimizi üzen bir hadise ile karşı karşıya kaldı. 12 yaralı vardı. Hastanelerde 6 yaralımızın tedavisi sürüyor. Aracı süren şoförümüz ve 2 jandarmada kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.
Can ve mal güvenliği açısından tüzük açısından neler yapılabileceğini değerlendirmelerle ortaya koyduk. Çalışma izninin önce askıya alınması ve iptal edilmesi gerçekleştirilecek. Buranın imar izni iptal edilecek.
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