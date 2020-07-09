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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından meydana gelen ikinci patlamada şehit olan 3 askerimizin kimlikleri belli oldu. Patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:43
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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü

Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü
Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber ulaştı.