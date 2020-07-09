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Sakarya'daki patlamada şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Baba ocaklarına ateş düştü
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından meydana gelen ikinci patlamada şehit olan 3 askerimizin kimlikleri belli oldu. Patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu.
Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:41Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:43