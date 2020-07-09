FETÖ PKK iş birliği teröristin itirafı ile ortaya çıkarıldı! Hendek olayları...







KANDİL 15 TEMMUZ'U BİLDİRDİ

İki terör örgütünün hain ittifakı, 17 Ağustos 2016'da Van Polisevi'ne bombalı saldırı düzenleyen ve yaralı olarak yakalanan PKK'lı terörist M.O.'nun itiraflarında da yer aldı. M.O. ifadesinde, "15 Temmuz günü darbe olacağı bize telsizle bildirildi. Askerlere yönelik saldırıların, eylemlerin durdurulması, bunun yerine polise ve özel harekata yönelik saldırılar düzenlenmesi emredildi.Darbe püskürtülünce Murat Karayılan, 'askere yönelik eylemlere geri dönülmesi' emri verdi" dedi.



DEVLET OTORİTESİ ZAYIFLATILMAK İSTENDİ

PKK'nın Şırnak kırsalındaki Besta cephesinde bulunan 300 kişilik terörist grubun başındayken, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Serhat Karayazı" kod adlı Abdulnasır Kaplan'da ifadesinde "Örgütte sürekli paralel bir yapının varlığından söz ediliyordu. Bize gelen 'askere ikinci emre kadar eylem yapmayın' talimatı darbeciler ile PKK'nın bağını gösteriyor. Yani, hendek çatışmalarla darbe girişimi birbiriyle bağlantılıdır. Amaç devlet otoristesini zayıflatmaktı" dedi.



KOBANİ OLAYLARINDA DA İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

PKK ve FETÖ, en kanlı işbirliğini 6 yıl önce Diyarbakır'da yaşanan "6-8 Ekim provokasyonunda" sergiledi. Kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesi ile başlayan ve bölgede 53 kişinin öldüğü olaylarda ihanet şebekesi FETÖ'nün de parmağının olduğu belirlendi. Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü evin sahibi kadın L.O. da, olaylardan sonra savcıya verdiği ifadesinde, "155 polis imdat hattını aramama rağmen, polisler olaya müdahale etmedi" dedi.

Sabah