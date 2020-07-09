"Küfürsüz hayat mümkün" kampanyasına 53 STK destek verdi









TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, gündelik hayatta kolayca sarf edilemeyecek hakaretlerin, küfürlerin ve saldırıların sosyal medyada isimsiz ve kimliksiz kişiler tarafından çok rahat sarf edilebildiğini belirterek şunrları söyledi:

Özellikle kadın bedeni üzerinden üretilen cinsiyetçi küfürler, sadece kadınları değil, toplumun her ferdini değersizleştiren, itibarsızlaştıran ve yok sayan bir yozlaşmaya sebep oluyor.

Bu kaosa ve kişilik haklarını fazlasıyla zedeleyen ölçüsüz şiddet diline karşı STK'ler olarak elimizden geleni yapmak durumundayız. Aksi halde milyonlarca insanın aktif şekilde kullandığı bu mecralar, yapılan bütün değerli işlerin kamusal zeminini yok eden yerler haline dönüşebilir. Aynı fikre ve hayat görüşüne sahip olmasak da insanlığın ortak değerlerine inancımızın belirlediği saygı zeminini korumak zorundayız. Tartışmalarımızı bir hakaret savaşına dönüştürmeden, bizi birbirimize bağlayan doğal, insani ve vicdani hukukun varlığını unutmadan konuşabilmeliyiz. Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın en önemli adımlarından biri kesinlikle bu çirkinliklere teslim olmamaktan geçiyor.