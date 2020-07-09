Bekir Bozdağ 15 Temmuz destanını anlattı!

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü. TBMM, FETÖ'nün pilotlarının kullandığı F16'lar ile bombalanırken "Bomba da atsanız buradayız, Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız. Gerekirse burada ölürüz" diye meydan okuyan dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ SABAH'a konuştu.



TANKLARI TOPLARI YENDİK: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece halkı meydanlara çağıran konuşması tarihi değiştirdi. Lider çalının arkasına saklanırsa, halk dağın arkasına saklanır. Cumhurbaşkanımız o gece bir kez ölümü göze alıp İstanbul'a gitti. Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün milletin önüne düşüp önce Samsun'a daha sonra da yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum. Tayyip Bey meydana çıktı, millet onunla birlikte darbecilerin tanklarını, toplarını, silahlarını her şeyini teslim aldı ve darbeyi yendi. Cumhurbaşkanımız ile birlikte millet de ölüme yürüdü, tankları topları yendi ve başardı.Ölüme yürümeyi göze alanları dünyada yenecek güç, kuvvet yoktur. O gün de öyle oldu.