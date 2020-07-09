Bekir Bozdağ 15 Temmuz destanını anlattı!
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. TBMM, FETÖ'nün pilotlarının kullandığı F-16'lar ile bombalanırken o dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmaları tarihe geçti. Bekir Bozdağ 15 Temmuz destanını anlattı.
15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü. TBMM, FETÖ'nün pilotlarının kullandığı F16'lar ile bombalanırken "Bomba da atsanız buradayız, Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız. Gerekirse burada ölürüz" diye meydan okuyan dönemin Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ SABAH'a konuştu.
TANKLARI TOPLARI YENDİK: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece halkı meydanlara çağıran konuşması tarihi değiştirdi. Lider çalının arkasına saklanırsa, halk dağın arkasına saklanır. Cumhurbaşkanımız o gece bir kez ölümü göze alıp İstanbul'a gitti. Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün milletin önüne düşüp önce Samsun'a daha sonra da yurdu gezerek ülkeyi işgalden kurtarmasına benzetiyorum. Tayyip Bey meydana çıktı, millet onunla birlikte darbecilerin tanklarını, toplarını, silahlarını her şeyini teslim aldı ve darbeyi yendi. Cumhurbaşkanımız ile birlikte millet de ölüme yürüdü, tankları topları yendi ve başardı.Ölüme yürümeyi göze alanları dünyada yenecek güç, kuvvet yoktur. O gün de öyle oldu.
KIZILAY'A GİTMEK İSTEDİM: Kızılay'a gidip vatandaşlar ile birlikte mücadele vermek istedim. Ama arkadaşlarım, 'sizi tanırlar ve etkisiz hale getirmek isterler. Bu sırada vatandaşlar da zarar görür" deyince TBMM'ye geçtik. Meclis'te konuşurken bir ses duyduk ama ben konuşmamı kesmedim. Başkanlık Divanı'nda 'Bomba atıyorlar, sığınağa inelim' diyenleri duyunca dönüp onlara 'Biz meclisi kapatmayalım. Kapatırsak halk meydana gelmez, gelen de durmaz. Bize düşen burada ölmektir' dedim.O gece Meclis'te ölümü göze aldık.
İLK KEZ DİRENDİ: Meclis tarihinde ilk kez darbeye karşı direndi. Sokaklarda tankın altına yatan ile bombanın altında meydan okuyan vekil aynı anlayışı temsil ediyor. Ölmeyi göze alanları darbeci hainler yenemediler. Ölmeye karar verenler o gün hesap yapanları yendiler. Halkın gücü, tankın gücünü yerle yeksan etti.
BAŞKA BİRİ OLSAYDI DÜNYA ÖDÜL YAĞDIRIRDI: Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da demokrasiye ölümüne sahip çıkan tavrını başka biri yapsaydı BM ve uluslararası örgütler verilmedik ödül bırakmazdı. Ama Cumhurbaşkanımız olunca kimse görmedi, hatta iftiralar attılar. Ama tarih bunu yazacaktır.
İŞGALDEN KURTULDU: 15 Temmuz gecesi Türkiye ve Türk milleti işgalden kurtuldu. Türkiye'nin düşmanlarının, işimizdeki hainlerin planları bir kez daha suya düşmüştür. Hainler ve onların yularını elinde tutanlar kaybetti. Türk milleti yeniden zaferin altına imza attı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM'de! Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- Bakan Gül'den barolar hakkında flaş mesaj
- Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi
- Türk ve ABD'li firmalar için iş birliği mesajı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Kiev'de duygulandıran not
- O iftiralara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki
- İBB protokol iptalini onlara duyurdu
- 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na işgal girişiminde bulunmuşlardı! Karar verildi
- Rum Kesimi'nden sınırlara ağır silahlı mevzi
- Son dakika: AÖF 3 ders sınavı olacak mı? AÖF 3 ders sınavı kaldırıldı mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?