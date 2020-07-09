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Bingöl Valiliği'nden flaş açıklama: Operasyonda görevli helikopter zorunlu iniş yaptı

Valiliği, Genç İlçesi'ne bağlı Akpınar Köyü sınırları içerisindeki sarp ve ormanlık bir alana operasyonda görevli bir helikopterin yaptığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Bingöl Valiliği'nden flaş açıklama: Operasyonda görevli helikopter zorunlu iniş yaptı

ingöl Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyü sınırlarında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri alarak dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinin, meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

CAN KAYBI YOK
Helikopterdeki 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklama:

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