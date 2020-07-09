İşte PKK'nın ikiyüzlülüğü! Önce infaz sonra timsah gözyaşı...
PKK'nın, Diyarbakır'dan HDP aracılığıyla dağa kaçırdığı 3 terörist HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerden etkilenerek, örgütten kaçtı. Peşlerine düşen örgüt infazcısı tarafından yakalanan 3 terörist mağaraya kapatıldı. İşkenceyle katledilen 3 PKK’lının ardından örgüt yayın organında yayımlanan videoda, “Yoldaşlar direniş ruhuyla çatışmada öldü” diye sahte ağıtlar yakıldı.
Geçen 28 Mart gecesi silahsız olarak Türkiye sınırına doğru giderken, peşlerine düşen teröristler tarafından Haftanin alanında yakalanan 3 terörist, PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu "Bawer Dersim" kod adlı Süleyman Şahin tarafından kapatıldıkları mağarada, işkence edilerek sorgulandı. Fatih Demir'e, "Ben kaçırılmadım. Kendi isteğimle geldim" şeklinde sözler söyleterek videoya aldıran Süleyman Şahin, ardından 3'ünü de korumalarına infaz ettirdi. Video kaydı ise 2 Nisan'da örgütün kendi yayın organında yayınladı.
ÖYLE BİR ÇATIŞMA YOK
İnfazı bir aydan fazla gizleyen örgüt, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise 3 ismin 25 Nisan'da Haftanin'de 9 askerin öldüğü çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, infaz ettiği üç ismin arkasından timsah gözyaşı dökerek ağıtlar yakan örgüt, "Emeğiyle, direnişçi ruhu ile bilinen yoldaşlarımız katıldıkları ilk günden, şehit oldukları ana kadar üstlendikleri her türlü görev ve sorumluluğu büyük bir başarı ve derin bir inançla yerine getirmeyi başardılar. Bu tarihi emeklerini zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz" açıklamasıyla sahte kahramanlık hikayesi yazdı. Bu açıklama üzerine harekete geçen istihbarat birimleri ise yaptıkları teknik ve saha çalışmasında, terör örgütünün "9 askerin de öldüğü öne sürülen o tarihte hiçbir çatışma ve operasyonunun olmadığını, 3 ismin de örgüt tarafından infaz edildiğini ortaya çıkardı.
Sabah
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