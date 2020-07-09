15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na işgal girişiminde bulunmuşlardı! Karar verildi
Son dakika haberi... İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında 6 Temmuz'dan itibaren görülen duruşmada, darbe girişimiyle ilgili olarak daha önceki celselerde dinlenen yaklaşık 20 tanığın beyanı alındı. 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Tanıkların dinlenilmesinin ardından son savunmaları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini isterken müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı, sanıkların üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Aydoğan, Berkay Demir, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Fahrettin Kemal, İbrahim Tıraş, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl, Arif Emre Esen ve Şahin Kurt'u "anayasayı ihlal" suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sanıkların bu suçu "yardım eden" sıfatıyla işlediğini değerlendiren heyet, yardımın niteliği ve derecesini de göz önüne alarak cezayı 15'er yıla düşürdü.
Heyet, sanıkların sosyo ekonomik durumu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak, hapis cezasını 12 yıl 6'şar aya indirdi.
Sanıklara verilen ceza miktarına göre tutuklu kaldıkları süre, mevcut infaz rejimi, dosyanın ikinci defa temyiz sürecini de nazara alan heyet sanıkların, haklarında yurt dışında çıkış yasağı konularak tahliyelerine hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.
YARGITAY 5 SANIĞIN CEZASINI ONADI
FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulmuş, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.
Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'e verilen müebbet hapis" cezasını onamış, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozmuştu.
Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozulmuştu.
Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaş Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozulmuştu.
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