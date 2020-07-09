Derneklerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dernekler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birçok yeni düzenlemeye gidildi. Değişiklikle birçok evrakın elektronik ortamda düzenlenmesi sağlanarak yabancı STK'lerin kırtasiyecilik ve evrak yükü azaltıldı. Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesinde valiliğe ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırıldı. Daha önce il merkezlerinden alınan Dernekler Bilgi Sistemi şifresi artık ilçe merkezlerinden alınabilecek.
Son dakika haberi... "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yabancı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi.
Buna göre, 1 Ekim 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) üye girişleri zorunlu hale getirilen derneklerin, kuruluş sonrası üye kaydı yapıp ilk genel kurullarını yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla derneğin kuruluşu aşamasında geçici yönetimine de DERBİS şifresi verilecek.
Kırtasiyeciliği ve evrak yükünü azaltmak amacıyla dernek kuruluş bildirimi formu, tebligat almaya yetkili kişileri ve DERBİS şifresi verilen kişileri de içerecek şekilde güncellendi. Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesi DERBİS'ten görülebildiği için bunun, dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırıldı.
İl müdürlüklerince fiziksel ortamda tutulan "Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri" ve "Tasdik Defteri" elektronik ortamda tutulacak. Mevzuatı sadeleştirme amacıyla tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarıldı.
DERBİS ŞİFRELERİ İLÇE BİRİMLERİNDEN DE ALINABİLECEK
Vatandaşların şifre işlemleri için il merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla DERBİS şifresi ilçe birimlerinden de verilecek.
Dernek, federasyon ve konfederasyon kuruluş işlemlerinin, büyükşehir belediyeleri dışında kalan ilçelerde yapılması durumunda evraklardan birer adet fazla verilmesi uygulaması kaldırıldı.
YABANCI DERNEK VE VAKIFLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Ülkede faaliyet bulunmak isteyen yabancı dernek ve vakıfların başvurularında 4 nüsha alınan evraklar tek nüshaya düşürüldü. İzin verilen yabancı dernek ve vakıflar, her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarından İçişleri Bakanlığına birer adet gönderecek.
Derneklerin defterlerinin elektronik ortamda tutulabilmesine imkan sağlandı.
Yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) para akışını daha yakından takip etmek amacıyla yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi.
Yönetmelikte yer alan "Türkiye'de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi (Ek-8)" beyanname formatında yeniden düzenlenerek ve içeriği istatistiki veri çeşitliliğini artıracak şekilde detaylandırıldı. Bu beyannamenin verilmemesi halinde idari para cezası kesilecek.
Sadece yabancı STK'lerin şube ve temsilciliklerinin statülerini kapsayan belge iki bölüm halinde yeniden düzenlendi. Böylece doğrudan faaliyet ve iş birliği yapılması halinde de faaliyet çerçevesini ve şartlarını düzenleyen bir statü oluşturuldu. Derneklerin her yıl nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken dernek beyannamesinin mali bilgileri içeren kısmı detaylandırıldı.
"Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi" derneklere yurt dışından gelen paranın kaynağını ve harcanacağı yeri daha detaylı gösterecek şekilde yeniden düzenlendi.
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