Atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karasu görevinden alınarak, bu suretle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Cangül de görevinden alınırken, yerine Celalettin Sıvacı görevlendirildi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Ali Kaya, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu üyeliğine Halil İbrahim Azal, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Uğur Sancarbaba, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Soner Korkmaz, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hakkı Karataş, Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü (TPAO) Yönetim Kurulu üyeliğine Abdullah Bayazıt, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Bilgiçoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ise Faruk Çakmak getirildi.
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