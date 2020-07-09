Cumhuriyet savcısına sevgilisi olan avukatı yaralama, avukata şantajdan dava!
Cumhuriyet Savcısı O.A. ile avukat sevgilisi B.S. arasında kavga yargıya taşındı. O.A.’nın kendisini yaraladığını ileri süren B.S. savcılığa şikâyette bulundu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcı hakkında ‘Basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Avukat hakkında ise kendisinden ayrılması halinde şikâyet edeceği yönündeki tehdidi üzerine ‘Şantaj’ davası açıldı.
Cumhuriyet Savcısı O.A. ile avukat sevgilisi B.S. arasında kavga yargıya taşındı. O.A.'nın kendisini yaraladığını ileri süren B.S. savcılığa şikâyette bulundu. Yürütülen soruşturma sonucunda savcı hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Avukat B.S.'nin ifadesine yer verildi. B.S. ifadesinde, 2018 yılı Haziran ayında savcı O.A. ile tanıştıklarını, sonrasında sevgili olduklarını, 20 Temmuz 2019 tarihinde O.A.'nın evine geldiğini, daha sonra arkadaşı E.B.'nin eve geldiğini, birlikte oturduklarını, ertesi sabah O.A.'ya kahvaltıya gitmeyi teklif ettiğini, şüphelinin gitmek istediğini, kendisine 'Yine mi ayrılacağız' diye sorduğunu kaydetti.
"KENDİNİ REZİL EDECEKSİN"
O.A.'nın bir süre sonra kendisiyle birliktelik yaşadığını ve bu sırada kavga ettiklerini ileri sürdü. O. A.'nın kendisini yaraladığını ve 'Beni şikâyet mi edeceksin' şeklinde mesajlar attığını, özür dilediğini, bu nedenle de şikayet etmekten önce vazgeçtiğini ifade etti. Bir süre sonra O.A.'nın kendisine 'Kimi kime şikayet edeceksin? Ben burada savcıyım. Kendini rezil edeceksin' demesi üzerine şikayetçi olduğunu kaydetti.
İddianamede, B.S.'nin Adli Tıp'tan aldığı rapora da yer verildi. Raporda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğunun belirtildiği anlatıldı.
"SALDIRIYI ENGELLEMEK İÇİN YAPTIM"
Savcı O.A. savunmasında, müşteki işe birliktelik yaşadıkları sırada kavga ettiklerini, müştekinin kendisine zarar verdiğini, ardından küçük bir arbede yaşandığını, amacının müştekiye acı vermek olmadığını, B.S.'nin kendisine yönelik saldırısını engellemek için yaptığını ileri sürdü.
Savcılık, O.A. ile B.S.'nin gönül ilişkisi içerisinde oldukları ve rızaları ile birliktelik yaşadıklarını, olay günü birliktelikleri esnasında B.S. ve O.A.'nın arbede yaşadığını, alınan doktor raporunda O.A.'nın B.S.'nin hafif nitelikte yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.
O.A. ile B.S.'nin dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmadıklarını belirtildi. İddianamede, şüpheli savcının B.S.'yi bacaklarına yumruk atmak suretiyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı, bu yüzden 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin iddia edildiği, şüphelinin 'vaki saldırıyı önlemek ve sonlandırmak gayesine yönelik hareket ettiği' yönündeki savunmasının değerlendirmesinin mahkemeye ait olduğu kaydedildi.
Şüpheli savcı hakkında 'Basit yaralama' suçundan ceza talep edildi. O.A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
SAVCI'DAN AVUKATA ŞANTAJ DAVASI
Diğer taraftan Savcı O.A. ise Avukat B.S.'den şikayetçi oldu. B.S.'nin Whatsapp mesajında, yüz yüze ve telefon konuşmalarında kendisiyle evlenmemesi ya da sevgili kalmaması halinde şikâyet edeceğini söyleyerek 'şantaj' suçunu işlediğini ifade etti. Savcılıkça B.S. hakkında da 'Şantaj' suçundan iddianame düzenlendi. Savcı O.A., 'Basit yaralama', Avukat B.S. ise 'Şantaj' suçundan yargılanacak (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin hedefi 6 uyduluk bir filo
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren, gözaltına alındı
- Danıştay, Ayasofya kararını açıklayacak!
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Tarık Şebik'ten İYİ Partili Özkan’a tepki
- Türkiye'den İsveç'e terörle mücadele tepkisi
- Semiha Yıldırım'a yapılan saldırıya tepki
- Bakan Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
- 15 Temmuz Derneği’nden İBB açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?