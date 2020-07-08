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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş Ayasofya çağrısı

() Genel Başkanı Mustafa Destici, " tehire, gecikmeye, yarına bırakmaya izin verilmeden, meydan verilmeden derhal ibadete açılmalıdır. Ayasofya ile ilgili karar verecek Danıştay üyelerimize çağrımız; milletin vicdanına, sesine kulak vermeleridir" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş Ayasofya çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinin sürdüğünü, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan günlük vaka sayılarının Türkiye için büyük tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

"ADİL BİR KARAR VERECEKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Destici, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ise, şöyle konuştu:

"İnşallah zincirler kırılacak ve Ayasofya cami olarak ibadete açılacak. Açılması anlamında bugünlerde tam da kıvamına gelmiş vaziyettedir. Büyük Birlik Partisi olarak biz her dönemde ve her fırsatta ifade ettik. Ayasofya tehire, gecikmeye, yarına bırakmaya izin verilmeden, meydan verilmeden derhal ibadete açılmalıdır. Bizim Ayasofya'nın ibadete açılmasından yana adil bir karar vereceklerinden şüphemiz yoktur. Siyasi sebeplerle hüküm veren yargı mensuplarını tarih unutmuş, bu milletin vicdanında da unutulmuşlardır. Ayasofya ile ilgili karar verecek Danıştay üyelerimize çağrımız; milletin vicdanına, sesine kulak vermeleridir" ifadelerini kullandı.

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