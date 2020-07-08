Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TBMM Başkanı Şentop'a tebrik telefonu
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti. Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan seçim sonrası yeniden Meclis başkanı seçilen Mustafa Şentop'u telefon ile arayarak tebrik etti.
MUSTAFA ŞENTOP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.
Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.
Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.
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