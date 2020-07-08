10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık'a gidiyor

Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık'a gidiyor

Son dakika haberi... , Bakan 'nun bugün 'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA