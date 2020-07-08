Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Krallık'a gidiyor
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
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