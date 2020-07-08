Milyonluk ranta isyan ettiler! Hayırlı gelinden kıyak...

İBB'nin deniz ulaşımını özendirme iddiasıyla vapur ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından çıkan milyonluk rant UKOME'de de büyük rahatsızlık yaratı. SABAH'ın rantı ortaya çıkarmasının ardından gazetemizi arayan bazı UKOME üyeleri, 'Bize bütün hatlarda uygulanacak denildiği için indirime el kaldırdık, kandırıldık' diyerek tepki gösterdiler.







Yeni ücretlendirmeden sadece Üsküdar-Beşiktaş, Beşiktaş-Kabataş hatlarını kullanan vatandaşlar yararlanamadı. Bu noktadaki hatlarda aslan payı Dentur Avrasya'nın. Ücretin güncellenmesini gündeme taşıyan İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Dentur Avrasya'nın sahiplerinin akrabası olan CHP İBB Meclis üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini.

Marifetli genel müdürün eşi Barış Dedetaş ise Matesis Denizcilik'in sahibi. Gemi mühendisi Dedetaş, Şehir Hatları'na genel müdür olunca ortaklarından olduğu bu şirketin yönetiminden ayrıldı. Gelin Dedetaş'ın Matesis'de tasarladığı 8 tekne iki yıldır Üsküdar- Beşiktaş-Kabataş hattında Dentur Avrasya bünyesinde çalışıyor.

Turyol'un 60 tekne işletmecisi, 5 kuruşluk ücretten dolayı yolcunun Şehir Hatları'nı tercih edeceğine dikkat çekerek "Bizi batırıyorsunuz" resti çekti. "3 bin kişi buradan ekmek yiyiyor" diyen Turyol tekne sahiplerinin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru da sonuçsuz kaldı.

Sabah