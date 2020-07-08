Milyonluk ranta isyan ettiler! Hayırlı gelinden kıyak...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'deniz ulaşımını özendirmek' gerekçesiyle şehir hatları vapurlarında bazı hatlarda yolculuk ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından çıkan milyonluk rant UKOME'de de büyük rahatsızlık yarattı.
İBB'nin deniz ulaşımını özendirme iddiasıyla vapur ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından çıkan milyonluk rant UKOME'de de büyük rahatsızlık yaratı. SABAH'ın rantı ortaya çıkarmasının ardından gazetemizi arayan bazı UKOME üyeleri, 'Bize bütün hatlarda uygulanacak denildiği için indirime el kaldırdık, kandırıldık' diyerek tepki gösterdiler.
Yeni ücretlendirmeden sadece Üsküdar-Beşiktaş, Beşiktaş-Kabataş hatlarını kullanan vatandaşlar yararlanamadı. Bu noktadaki hatlarda aslan payı Dentur Avrasya'nın. Ücretin güncellenmesini gündeme taşıyan İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Dentur Avrasya'nın sahiplerinin akrabası olan CHP İBB Meclis üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini.
Marifetli genel müdürün eşi Barış Dedetaş ise Matesis Denizcilik'in sahibi. Gemi mühendisi Dedetaş, Şehir Hatları'na genel müdür olunca ortaklarından olduğu bu şirketin yönetiminden ayrıldı. Gelin Dedetaş'ın Matesis'de tasarladığı 8 tekne iki yıldır Üsküdar- Beşiktaş-Kabataş hattında Dentur Avrasya bünyesinde çalışıyor.
Turyol'un 60 tekne işletmecisi, 5 kuruşluk ücretten dolayı yolcunun Şehir Hatları'nı tercih edeceğine dikkat çekerek "Bizi batırıyorsunuz" resti çekti. "3 bin kişi buradan ekmek yiyiyor" diyen Turyol tekne sahiplerinin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru da sonuçsuz kaldı.
Sabah
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tarık Şebik'ten İYİ Partili Özkan’a tepki
- Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren, gözaltına alındı
- 15 Temmuz Derneği’nden İBB açıklaması
- Danıştay, Ayasofya kararını açıklayacak!
- Alpay Özalan’dan Ahmet Davutoğlu'na ders gibi sözler
- Ukrayna'da bir Türk öldürülüp parçalandı
- Semiha Yıldırım'a yapılan saldırıya tepki
- Bakan Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
- Türkiye'den İsveç'e terörle mücadele tepkisi
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! Klimalara dikkat
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?