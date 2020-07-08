Fransa'dan Türkiye hakkında küstah iftira
Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Fransa, Türkiye'nin karşısında diz çökmeyi hazmedemedi. Küstah açıklamalarda bulunan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.
Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, "Libya'daki savaşa dış müdahalelerin derhal durması" gerektiğini belirterek ''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor.'' dedi.
SİLAH AMBARGOSUNU İHLAL ETMEKLE SUÇLADI
BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian adına konuşma yapan de Riviere, ülkede kötüye giden durumun Libya'nın çıkarlarını, komşularını, Avrupa'yı ve Sahel'deki terörle mücadeleyi tehdit ettiğini söyledi.
Libya'daki savaşa dış müdahalelerinin son bulması ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yapan de Riviere, Rusya ve Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.
''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor." ifadesini kullanan Riviere, Fransa'nın Libya'da taraf tutmadığını savundu ve taraflara ateşkes ve siyasi çözüm çağrısı yaptı.
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