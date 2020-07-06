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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı! Düğün, nikah, toplantı yapacaklar dikkat

, vatandaşlardan , , gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2020 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı! Düğün, nikah, toplantı yapacaklar dikkat

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu bu görüntüleri paylaşıp uyardı: Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... BAKAN SOYLU BU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIP UYARDI: MAALESEF BU GÖRÜNTÜLER İLE ZİNHAR DEĞİL...

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