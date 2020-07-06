Bakan Murat Kurum'dan "Salda Gölü" açıklaması ve İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'un skandal sözlerine kapak gibi yanıt
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz Salda'yı da Türkiye'deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. ( İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur) Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" mesajını verdi. Öte yandan Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirmek için "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" diyen Aylin Cesur, o ifadeler sehven kullandığını söyledi ve açıkça geri vites yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği' konulu toplantıda yaptığı konuşmada kritik mesajlar verdi.
"VEKİLE TAVSİYEMİZ EDEBİNİ KORUMASI VE ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMESİDİR"
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü hakkındaki ifadelerinin sorulması üzerine Bakan Kurum, "Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben vekilin hele de bir bayan vekilin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum. Biz Salda'yı da Türkiye'deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİLİ AYLİN CESUR'DAN SKANDAL SAVUNMA
Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirmek için "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" diyen Aylin Cesur, o ifadeler sehven kullandığını söyledi.
İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda konuşma yaptı.. Cesur'un gündeminde, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar vardı.
Cesur'un kongrede yaptığı konuşma ise kamuoyunun gündemine oturdu.
"UYGUN YERLERİNE MONTE EDERİZ..."
Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştiren Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
İyi Partili vekilin bu açıklamalarına başta sosyal medya kullanıcıları ve siyaset dünyası, skandal olarak nitelendirerek, üslup eleştirisinde bulundu.
Eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cesur, kendini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"ESKİ YERİNE' DEMEYİ SEHVEN UNUTTUĞUM İFADEM..."
"Salda ile ilgili Burdur teşkilatlarımıza konuşmam, bağlamından koparılarak servis edilmiştir.
Bir milletvekili olarak toplumsal tepkiyi ifade için söylediğim "o betonları söker, götürülen kumları eski yerine uygun şekilde monte ederiz" demek isterken, "eski yerine" demeyi sehven unuttuğum ifadem, akılları başka işe çalışmayan rantiyeciler ve onların trolleri tarafından çirkin bir anlama gelecek biçimde ve kadın olmama saldırı ile paylaşılmıştır.
"ÖZÜR DİLERİM"
Karşımda oturan İlçe başkanlarımızı sayarken, Cemil Başkanın adını zikredip Cemil'le dememi dahi; "Cebirle" diye veren bir zihniyetin, kamuoyunu yanıltan bu sunuşlarına özne olduğum için üzgünüm ve yine de yanlış anlaşılmalardan dolayı kamuoyundan özür dilerim."
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