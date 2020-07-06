Son dakika: Sanal tombala ekibine on binlerce lira ceza!
Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe’de sanal tombala oynadıkları sırada suçüstü basılan şahıslara on binlerce lira para cezası kesildi. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
İstanbul Emniyeti Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kumar Oynatılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" "Ruhsatsız İş Yeri Çalıştırma" ve Umumu Hıfzı Sıhha Kanununa Uymama" konuları ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran günü saat: 21.34 sıralarında Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde sanal kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.
Bahse konu adreste toplam 17 şahsın toplu halde bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı, şahıslardan 14'ünün ise sanal tombala oynadığının görülmesi üzerine işlem başlatıldı.
70 BİN 700 TL İDARİ PARA CEZASI
İş yerinde bulunan şahıslara; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 53 bin 550 lira idari para cezası, kumar oynayan 14)şahsa ise 17 bin 150 lira olmak üzere toplam 70 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
İş yerinde bulunan 14 adet dizüstü bilgisayar, kumar oyunundan elde edildiği düşünülen 690 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili iş yeri sahibi Erol B., hakkında "Kumar Oynatmaya Yer Ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
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