‘Rakip çıkmasını önleme’ hamlesi! İl örgütleri harekete geçti...
CHP'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleştireceği 37'nci Olağan Kurultay öncesi il örgütlerinin “Kemal Kılıçdaroğlu’na destek” yarışına girmesi, CHP’de rakip çıkmasını önlemeye yönelik adım olarak değerlendiriliyor.
Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri yönünde il örgütlerini harekete geçirdi. Genel merkez baskılı destek açıklamalarından ilki ise Karadeniz bölgesindeki 19 il örgütünden geldi.
İl örgütleri CHP Genel başkanını destekleyeceklerini açıklarken Kars'tan Hatay'a kadar pek çok il örgütü destekleme yarışına girdi. Genel merkezin baskısıyla da gerçekleşen açıklamaların ise Kılıçdaroğlu'na karşı rakip çıkmasını önlemeyi amaçladığı kaydedildi.
Koronavirüse rağmen kurultayı 'oldu bitti'ye getirmek isteyen Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, il ve ilçe kongrelerinde de 'tek aday' dayatmasında bulunmuş ve delege yapısının büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'nun lehine oluşmasını sağlamıştı.
CHP kurultayının salgınla ilgili itirazlara rağmen 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırılmıştı.
Sabah
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