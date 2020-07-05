Türkiye'den Irak'a terör operasyonu tepkisi
Türkiye, PKK'nın inlerini vurmaya devam ederken ses Irak'tan geldi. Türkiye'nin terör operasyonlarına tepki gösteren Irak'a yönelik bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Irak'tan topraklarını PKK terör örgütüne kullandırmamalarını beklediğini ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır." açıklamasında bulundu.
IRAK'A PKK MESAJI
Sözcü Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Aksoy, "Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Irak'ta melce bulduğu yerlere karşı yürüttüğümüz Pençe harekatları hakkında Irak makamlarınca yapılan açıklamalara gerekli cevapları zamanında vermiştik. Bu konuda Irak makamlarından yeni ve mesnetsiz bazı açıklamalar gelmektedir." ifadelerini kullandı.
Irak yönetiminden, uluslararası hukuk ve ülkenin anayasasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek, topraklarını PKK terör örgütüne kullandırmamalarını beklediklerini belirten Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Irak'ın da güvenliğini tehdit eden ve egemenliğini ihlal eden PKK ile ortak mücadele için iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız. Bu beklentiler karşılanmadığı müddetçe, Türkiye, sınırlarına, güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gereken tedbirleri almaya kararlıdır."
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